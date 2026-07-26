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الأهلي أمام معادلة صعبة.. كيف يحسم أزمة الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي أمام معادلة صعبة.. كيف يحسم أزمة الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد؟

أجانب الأهلي
أجانب الأهلي
محمود أحمد

دخل النادي الأهلي مرحلة جديدة من الاستعدادات للموسم الكروي 2026-2027 لكن بالتوازي مع الصفقات الجديدة وتدعيم الصفوف يفرض ملف اللاعبين الأجانب نفسه كأحد أكثر الملفات تعقيدًا داخل القلعة الحمراء في ظل اكتمال العدد المسموح به من المحترفين مقابل استمرار وجود لاعبين لم يُحسم مصيرهم بشكل نهائي.

وباتت إدارة الأهلي مطالبة بإيجاد حلول سريعة تحقق التوازن بين الالتزامات المالية والاحتياجات الفنية خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد الذي ينتظر خلاله الفريق تحديات محلية وقارية أبرزها المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الأجانب اكتملت.. لكن الأزمة لم تنته

أسدل الأهلي الستار على ملف اللاعبين الأجانب بعدما اكتملت قائمة المحترفين الخمسة عقب ضم الجزائري منصف بقرار قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي.

وتضم القائمة الحالية المغربي أشرف بن شرقي والمغربي يوسف بلعمري والتونسي محمد علي بن رمضان والمغربي سفيان بن جديدة إلى جانب الجزائري منصف بقرار وهي المجموعة التي سيعتمد عليها الجهاز الفني خلال الموسم الجديد.

ورغم اكتمال القائمة فإن ذلك لم ينهِ أزمة الأجانب داخل الأهلي بل فتح بابًا جديدًا يتعلق بكيفية التعامل مع اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الفنية وما يترتب على ذلك من التزامات مالية وتعاقدية.

أشرف داري.. الملف الأكثر تعقيدًا

يبقى المدافع المغربي أشرف داري القضية الأكثر صعوبة على طاولة مسؤولي الأهلي في ظل تعثر المفاوضات الخاصة بمستقبله.

ويتمسك اللاعب باستكمال عقده مع النادي بينما لا تبدو خيارات الرحيل سهلة خاصة مع ارتباطه بعقد يمتد لموسمين آخرين وهو ما يجعل أي اتفاق لإنهاء العلاقة يتطلب تسوية مالية كبيرة.

وتسعى الإدارة إلى الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دون أن تتحمل أعباء مالية إضافية قد تؤثر على ميزانية الفريق إلا أن المفاوضات لا تزال بعيدة عن نقطة الاتفاق.

جراديشار يقترب من الإعارة

وفي المقابل أصبح السلوفيني نيجك جراديشار قريبًا من الرحيل إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة ضمن خطة الأهلي لمنح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الناديين بشأن بعض التفاصيل المالية وفي مقدمتها نسبة تحمل راتب اللاعب خلال فترة الإعارة وهي نقطة تسعى الإدارة لحسمها قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كريستو يقترب من النهاية

كما اقتربت رحلة التونسي محمد الضاوي "كريستو" مع الأهلي من الوصول إلى محطتها الأخيرة بعدما خرج اللاعب من الحسابات الفنية بصورة كاملة.

وتتجه الأمور نحو إنهاء العلاقة بين الطرفين بما يسمح للنادي بإغلاق أحد الملفات العالقة في إطار خطة إعادة هيكلة قائمة اللاعبين قبل بداية الموسم.

رضا سليم ينتظر حسم وجهته

ويظل المغربي رضا سليم أحد أبرز الأسماء المرشحة للرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته.

ويبرز النادي المصري ضمن المهتمين بضم اللاعب إلى جانب رغبة الجيش الملكي المغربي في استعادته بينما تدرس إدارة الأهلي العروض المتاحة لاختيار الصيغة التي تحقق أفضل استفادة فنية ومالية.

مراجعة شاملة لسياسة التعاقدات

الأزمة الحالية دفعت مسؤولي الأهلي إلى إعادة تقييم ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب ليس فقط من الناحية الفنية ولكن أيضًا فيما يتعلق بالجوانب الطبية وسجل الإصابات ومدى جاهزية اللاعب للاستمرار على أعلى مستوى.

وتدرك الإدارة أن نجاح أي صفقة أجنبية لا يرتبط بالإمكانيات الفنية فقط بل يعتمد أيضًا على قدرة اللاعب على المشاركة بانتظام وتقديم الإضافة المنتظرة وهو ما أصبح معيارًا أساسيًا في دراسة أي تعاقد جديد.

تحديات قبل ضربة البداية

ويأتي العمل على إنهاء هذه الملفات في توقيت بالغ الأهمية خاصة أن الأهلي يستعد لخوض موسم مزدحم بالمنافسات يتصدرها الدوري المصري وكأس مصر وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يعود إليها الفريق بعد غياب طويل.

وتحتاج الإدارة إلى إنهاء جميع الملفات المتعلقة بقائمة الفريق قبل انطلاق الموسم حتى يتمكن الجهاز الفني من التركيز على الجوانب الفنية دون أن تؤثر الملفات التعاقدية أو الأزمات الإدارية على استقرار الفريق.

وتمثل أزمة الأجانب اختبارًا حقيقيًا لإدارة الأهلي التي تسعى إلى تحقيق معادلة صعبة تجمع بين الحفاظ على الاستقرار الفني وتقليل الأعباء المالية والالتزام باللوائح الخاصة بقيد اللاعبين.

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