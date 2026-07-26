برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه.. وظائف جديدة من وزارة العمل 2026

تحرص وزارة العمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال نشرة التوظيف الدورية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في عدد من المحافظات، وذلك في إطار جهودها لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل برواتب تنافسية، حيث تواصل وزارة العمل الإعلان بشكل دوري عن فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات، ضمن جهودها لتوفير وظائف مناسبة للشباب في شركات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم التشغيل وتلبية احتياجات سوق العمل.

وظائف برواتب من 7 إلى 20 ألف جنيه

كشفت وزارة العمل، عن توافر وظائف شاغرة جديدة للشباب برواتب شهرية تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة.

وتستهدف الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة في عدد من التخصصات الفنية والإدارية، للعمل داخل شركات بمحافظتي الغربية والقاهرة، مع دعوة الراغبين إلى سرعة التقديم للاستفادة من الفرص المتاحة.

تفاصيل الوظائف المتاحة

أعلنت إحدى شركات تصنيع الأحذية بمدينة المحلة الكبرى عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات، تشمل:

ـ 10 وظائف عمال أرضية للجنسين

ـ 8 وظائف عمال تشطيب للجنسين

ـ 4 وظائف كتبة شؤون أفراد للجنسين.

ـ 3 وظائف مشرفين للجنسين.

ـ شخصين للعمل أمناء مخازن.

ـ شخصين أفراد أمن.

ـ محاسب.

ـ سائق.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي أو متوسط، وألا يقل عمره عن 25 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا، فيما حددت راتبًا شهريًا قدره 7 آلاف جنيه للعاملين.

وظائف شركة لتصنيع الحلويات

كما أعلنت إحدى شركات تصنيع الحلويات، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف، تشمل

ـ 10 وظائف عمال إنتاج.

ـ وظيفة أخصائي شؤون إدارية.

ـ وظيفة فني ميكانيكا.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط، موضحة أن الرواتب تبدأ من 7 آلاف جنيه، وتصل إلى 16 ألفًا و20 ألف جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة.

وأوضحت أن أماكن العمل ستكون بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتحديدًا بالمنطقة الصناعية السادسة.