أمريكا تعتزم رفع الحظر المفروض على استيراد الماشية من المكسيك

قالت السلطات الأمريكية إن وزارة الزراعة في البلاد تعتزم رفع الحظر المفروض على استيراد الماشية من المكسيك، وذلك في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار لحوم الأبقار قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، حسبما أوردت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية اليوم، أنها ستفتح منفذ "دوجلاس" في ولاية أريزونا أمام تجارة الماشية في 24 أغسطس المقبل، مع البدء في الوقت نفسه في اتخاذ الخطوات التشغيلية اللازمة لفتح منفذين آخرين في ولاية نيو مكسيكو، وهما "سانتا تيريزا" و"كولومبوس".

ولم يتم ذكر أي منافذ حدودية تابعة لولاية تكساس، كما أشارت الوزارة الأمريكية إلى إمكانية إعادة إغلاق هذه المنافذ إذا دعت الحاجة.

وصرحت وزيرة الزراعة بروك رولينز في بيان قائلة "إن حماية الولايات المتحدة من دودة الحلزون في العالم الجديد ودفع هذه الآفة بعيداً عن المكسيك وإعادتها إلى منطقة فجوة دارين (Darien Gap) يمثلان أولوية قصوى لوزارة الزراعة ويحظيان باهتمام كامل من إدارة ترامب".