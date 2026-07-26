استعدادا للتنسيق الإلكتروني.. جامعة بنها تجهز 3 معامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بتشغيل معامل التنسيق الإلكتروني، تمهيدًا لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2026 الراغبين في تسجيل رغباتهم ضمن أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم خدمات متميزة تيسر إجراءات التنسيق وتدعم الطلاب خلال هذه المرحلة المهمة.



وأكد الجيزاوي أن الجامعة أنهت تجهيز معامل التنسيق بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، وتوفير خدمة إنترنت عالية الكفاءة، إلى جانب تخصيص فرق من المتخصصين والفنيين لتقديم الدعم الفني والإرشاد للطلاب، ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة وفقًا لقواعد التنسيق المعتمدة، بما يضمن إنجاز الإجراءات بسهولة ودقة.

وأوضح رئيس الجامعة أن معامل التنسيق الإلكتروني المخصصة لاستقبال الطلاب تشمل معمل كلية التجارة ومعمل كلية الآداب بمجمع الكليات بشارع فريد ندا بمدينة بنها، بالإضافة إلى معمل كلية الزراعة بمشتهر، حيث تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الطلاب طوال فترة أعمال التنسيق.

ودعا رئيس الجامعة طلاب الثانوية العامة إلى الاستفادة من خدمات معامل التنسيق الإلكتروني، والالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

وأكدت أن هذه المعامل تأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي لتقديم الدعم اللازم للطلاب وأولياء الأمور، ومساعدتهم على اختيار الكليات والتخصصات التي تتوافق مع رغباتهم ومجموع درجاتهم، متمنية لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية المقبلة.