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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الأقصر تحتفي بذكرى ثورة 23 يوليو بعروض فنية ومحاضرات تثقيفية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نظم فرع ثقافة الأقصر مجموعة من الفاعليات الثقافية و الفنية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى ترسيخ قيم الانتماء و الوعي الوطني.

نظم قصر ثقافة الأقصر احتفالية لإحياء الذكرى ٧٤ لثرر ٢٣ يوليو، بساحة أبو الحجاج تحت شعار *23 يوليو.. ثورة شعب وبناء وطن"، استهل الحفل بفقرة شعر وطني حماسية ألقاها الشاعر يحيى سمير رئيس نادي أدب الأقصر، قدم مجموعة من القصائد الوطنية، اعقبها استعراض فرقة الفنون الشعبية للأطفال بقيادة على جبريل،  كما قدم عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال، وقدم أبدع الأغاني الوطنية. 
و واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب، وقدم أغاني وطنية تبث روح الوطنية للجمهور، و أما الجانب الفني اعد عدة ورش فنية متمثلة في ورشة رسم على الوجه رسومات العلم المصري تنفيذ نفيسة عبد الرحيم و صفاء حسن اخصائي فنون تشكيلية بالقصر، وورشة أشغال يدوية عمل كارت معايدة وطني أعدتها مشيرة طلعت.

أعد قصر ثقافة بهاء طاهر  محاضرة بعنوان" ثورة 23يوليو 1952 "  ألقاها شعبان شلبي موضحا *ذكرى ثورة تعد واحدة من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث، بقيادة ضباط الجيش المصري "الضباط الأحرار" بقيادة اللواء محمد نجيب وبمشاركة جمال عبد الناصر وأنور السادات وغيرهم بحركة عسكرية، ومن أهم الإنجازات السياسة إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية 1953، دستور 1956. 

و تواصلت الفاعليات بقصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان" ثورة ٢٣يوليو  .. إرادة شعب حاضر بها وليد الضوي معلم لغة عربيه وعضو نادي الادب موضحا ثورة يوليو هي تذكير أبدي بأن هذا الشعب إذا أراد... فعل، وأن إرادة الشعب هي أقدس وأقوى من أي سلاح. 

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب  ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، نظمت مكتبة ثقافة النمسا   محاضرة بعنوان ثورة " ٢٣ يوليو ١٩٥٢ روح الوطنية والانتماء "تحدث فيها أبو المكارم عبدالجليل عن ثورة ٢٣ يوليو ثورة بيضاء ، ثورة عالمية وليست محليه ، و انضمام مصر إلى دول عدم الانحياز .اسباب ثورة ٢٣ يوليو ، سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و تأمين قناة السويس ، و ثورة٣٠ يونيه امتداد لثورة ٢٣ يوليو. 

كما شهد نشاط الطفل بثقافة الأقصر محاضرة عن ( ثورة 23 يوليو "أوضح يحيى أحمد وتحدث عن  أسباب قيام ثورة 23 يوليو 1952، - أهم أهداف الثورة ومبادئها ، أبرز إنجازات الثورة وأثرها على مصر، و أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، و ذلك بحضور أعضاء نادي الأدب.

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