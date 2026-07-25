جامعة الأقصر تفوز بمشروعين دوليين ممولين من الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل، تحقيق الجامعة إنجازا دوليا جديدا بفوزها بالمشاركة في مشروعين ممولين بالكامل من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "Erasmus+" لتبادل الخبرات وبناء القدرات، خلال الفترة من 2026 إلى 2028، في خطوة تعكس المكانة الأكاديمية المتنامية للجامعة وتعزز مسيرتها نحو التدويل والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.

وأكدت رئيس الجامعة -في تصريح صحفي اليوم السبت- أن ذلك الإنجاز يأتي ثمرةً لجهود الجامعة في توسيع شراكاتها الأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات الدولية.

وأوضحت أن المشاركة في المشروعين ستسهم في تطوير البرامج التعليمية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

بدوره، أوضح الدكتور محمود عبدالصادق منسق مشروعات الاتحاد الأوروبي بجامعة الأقصر والمدير التنفيذي للمشروعين، أن المشروع الأول يحمل عنوان «تطوير القدرات من أجل تعليم وتمكين فعّالين: تطوير دبلوم مهني متكامل تقنيًا ومتعدد التخصصات لمقدمي الرعاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ويستهدف إعداد برامج تدريبية ودبلومات مهنية متخصصة لرفع كفاءة مقدمي خدمات الرعاية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

وأكد منسق المشروعات أن المشروع يضم تحالفًا دوليًا يضم عددًا من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، تشمل من مصر جامعة الأقصر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة قناة السويس، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب الجامعة الأردنية، وجامعة عمان الأهلية بالأردن، وجامعتي المنستير وسوسة بتونس، فضلًا عن جامعات ومؤسسات شريكة من البرتغال واليونان.

ولفت إلى أن المشروع الثاني يحمل عنوان «بناء القدرات التعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي»، ويأتي استجابة للتطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث يركز على تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية، وبناء القدرات التعليمية والبحثية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

يشار إلى أن تحالفا يضم جامعة الأقصر وجامعة الجلالة من مصر، يشارك في تنفيذ المشروع الثاني إلى جانب جامعات ومؤسسات أكاديمية من الأردن، وشركاء من لاتفيا والبرتغال وكوسوفو.

ويعكس فوز جامعة الأقصر بهذين المشروعين مكانتها المتقدمة على الساحة الأكاديمية الدولية، ويؤكد نجاحها في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم العالي العالمية، بما يدعم تطوير العملية التعليمية، ويعزز فرص البحث العلمي والابتكار، ويرسخ دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة متطلبات المستقبل.