الفيلم المصري قبل الظهر يفوز بالجائزة الكبرى للأفلام القصيرة بمهرجان الدار البيضاء

واصل الفيلم المصري «قبل الظهر» رحلته الناجحة في المهرجانات السينمائية، بعدما تُوِّج بـالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام القصيرة في ختام الدورة السابعة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وسط مشاركة عربية واسعة ومنافسة قوية بين عدد من أبرز الأفلام القصيرة.

ويُعد هذا التتويج إضافة جديدة لمسيرة الفيلم، التي حظيت بإشادة نقدية منذ بداية عرضه، لما يقدمه من معالجة إنسانية ورؤية بصرية مميزة، وهو ما انعكس في حصوله على الجائزة الكبرى من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان.

وأكد هذا الفوز الحضور اللافت للسينما المصرية في المحافل العربية، ويعكس المكانة التي تحظى بها الأعمال المصرية المشاركة في المهرجانات الإقليمية والدولية، خاصة مع استمرار نجاح الأفلام القصيرة في حصد الجوائز والتقدير النقدي.

ويُعد مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي أحد أبرز المهرجانات السينمائية المتخصصة في عرض ودعم الإنتاجات العربية، ويستضيف سنويًا نخبة من صناع السينما والنقاد والمبدعين من مختلف أنحاء الوطن العربي.