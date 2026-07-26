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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفيومي: مصر تتصدر دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي مما يعكس الثقة العالمية

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي يمثل دليلاً واضحاً على تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن استقطاب 15.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025 يعكس نجاح الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الفيومي أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد - UNCTAD) أظهر تصدر مصر قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في شمال أفريقيا والقارة السمراء، بعدما استحوذت على أكثر من 20% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في السوق المصرية رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن ما أورده التقرير بشأن تحول مصر إلى قاعدة إنتاج بديلة ومركز إقليمي لمعالجة الصناعات التقليدية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد يؤكد نجاح الدولة في ترسيخ مكانتها الصناعية واللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.
 

وأضاف الفيومي أن الدولة عززت مرونة الاقتصاد الوطني ورفعت قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، موضحاً أن الاستثمارات الكبيرة في مشروعات الطرق والموانئ والمناطق الصناعية وقطاع الطاقة أسهمت في تهيئة مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، ووفرت مزايا تنافسية قوية للمستثمرين.
وأكد أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة المشروعات الموجهة للتصدير، لافتاً إلى أن التوسع في هذا النوع من الاستثمارات يمثل أحد أهم الحلول لمعالجة اختلال الميزان التجاري، وزيادة حصيلة الصادرات، مع ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتركيز على قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والهيدروجين الأخضر.
وشدد الفيومي على أن استمرار الدولة في طرح الفرص الاستثمارية، ولا سيما في القطاع الصناعي، سيدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وشامل، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد الإنتاج والصادرات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة، وينعكس إيجاباً على مختلف محافظات الجمهورية.

الصادرات صادرات أفريقية الاستثمارات الأجنبية

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