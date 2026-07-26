الأهلي يبحث عن مدافع جديد.. عمر فايد يقترب ومحمد عبد المنعم خارج الحسابات

يواصل النادي الأهلي تحركاته من أجل تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في إضافة مدافع جديد إلى صفوف الفريق.

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ووفقًا لما كشفه برنامج "من القاهرة"، فإن الأهلي يرى أن الخيارات المحلية المتاحة لا ترتقي للمستوى المطلوب، بينما يمثل التعاقد مع مدافع أجنبي أزمة بسبب حاجة الفريق للحفاظ على أماكن اللاعبين الأجانب في القائمة.

وأشار البرنامج إلى أن اسم محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي تم طرحه للعودة إلى القلعة الحمراء، إلا أن إتمام الصفقة يبدو صعبًا في الوقت الحالي بسبب سقف الرواتب داخل النادي.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم عمر فايد مدافع المنتخب الأولمبي والمحترف في أوروبا، حيث توجد محاولات لإقناعه بالعودة إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي، رغم تمسك اللاعب باستكمال تجربة الاحتراف.

ويرى مسؤولو الأهلي أن انضمام فايد للفريق قد يمنحه فرصة قوية لاستعادة مكانه مع منتخب مصر، خاصة في ظل المنافسة القوية على المراكز الدفاعية خلال الفترة المقبلة.