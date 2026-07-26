بعد تألقه مع إنتر.. باستوني يدخل حسابات ريال مدريد بقوة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الإيطالي أليساندرو باستوني، مدافع نادي إنتر ميلان، أصبح الخيار الأول أمام إدارة ريال مدريد لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي الملكي يراقبون تطورات موقف اللاعب، خاصة في ظل رغبة ريال مدريد في تعزيز الخط الخلفي بمدافع يمتلك الخبرة والقدرات الفنية، ويعد باستوني أحد أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق.

وأشارت "آس" إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لريال مدريد، من أشد المعجبين بقدرات باستوني، حيث يرى أنه يمتلك إمكانيات كبيرة تجعله من أفضل المدافعين في العالم.

ويتميز باستوني بقدرته على بناء اللعب من الخلف، إلى جانب قوته في المواجهات الدفاعية، وهو ما يجعله هدفًا مناسبًا لخطط ريال مدريد الساعية لتجديد عناصر الدفاع خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من إدارة ريال مدريد لمعرفة موقف إنتر ميلان من رحيل اللاعب، في ظل تمسك النادي الإيطالي بأحد أهم عناصر تشكيلته.