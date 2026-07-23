إنتر ميلان الإيطالي يضغط بقوة للتعاقد مع مدافع الأرجنتين روميرو

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عن دخول نادي إنتر ميلان في مفاوضات قوية لضم صخرة دفاع منتخب الارجنتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح رومانو خلال تصريحاته إلى أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى بقوة لضم كريستيان روميرو وهو على قائمة المطلوبين ضمهم في الصيف.

وبدأ نادي إنتر ميلان مرحلة المفاوضات لرسمية بشكل مع توتنهام إستعدادا لضم اللاعب خلال الميركاتو

وقررت إدارة إنتر ميلان التركيز بالكامل نحو ضم صفقة المدافع الأرجنتيني، ولا توجد أسماء أخرى مطروحة حاليًا لشغل مركز قلب الدفاع الأيمن.

ومن المقرر عقد اجتماع مرتقب خلال الساعات المقبلة بين ممثلي روميرو وإدارة نادي إنتر ميلان لحسم الصفقة وبعض البنود الشخصية ورؤيته في المشروع الجديد.

استمرار مودرتيش في ميلان

وفي زقت سابق أفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" بأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش قرر الاستمرار مع نادي ميلان الإيطالي، ومن المنتظر أن يوقّع عقدًا جديدًا لمدة موسم واحد يبقيه مع النادي حتى يونيو 2027.

وأضافت الشبكة، في تقرير لها، أن لاعب الوسط البالغ من العمر 40 عامًا يستكمل حاليًا الإجراءات النهائية الخاصة بالعقد، على أن يتم التوقيع الرسمي على الأرجح يوم الأربعاء.

وبحسب تقرير الشبكة، سيحصل مودريتش بموجب العقد الجديد على الراتب ذاته الذي كان يتقاضاه في عقده السابق، والبالغ 3.5 مليون يورو صافيًا سنويًا، إضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء.

وكان مودريتش قد أصبح لاعبًا حرًا من الناحية الفنية بعد انتهاء عقده السابق الممتد لموسم واحد في 30 يونيو، عقب إنهاء ميلان موسم 2025 / 2026 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

