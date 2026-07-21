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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لوكا مودريتش يجدد عقده مع "ميلان" حتى صيف 2027

لوكا مودريتش يجدد عقده مع "ميلان" حتى صيف 2027
لوكا مودريتش يجدد عقده مع "ميلان" حتى صيف 2027
أ ش أ

أفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" بأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش قرر الاستمرار مع نادي ميلان الإيطالي، ومن المنتظر أن يوقّع عقدًا جديدًا لمدة موسم واحد يبقيه مع النادي حتى يونيو 2027.
وأضافت الشبكة، في تقرير لها، أن لاعب الوسط البالغ من العمر 40 عامًا يستكمل حاليًا الإجراءات النهائية الخاصة بالعقد، على أن يتم التوقيع الرسمي على الأرجح يوم الأربعاء.
وبحسب تقرير الشبكة، سيحصل مودريتش بموجب العقد الجديد على الراتب ذاته الذي كان يتقاضاه في عقده السابق، والبالغ 3.5 مليون يورو صافيًا سنويًا، إضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء.
وكان مودريتش قد أصبح لاعبًا حرًا من الناحية الفنية بعد انتهاء عقده السابق الممتد لموسم واحد في 30 يونيو، عقب إنهاء ميلان موسم 2025 / 2026 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.
وأشار التقرير إلى أن المدرب الجديد روبن أموريم لعب دورًا حاسمًا في إقناع قائد منتخب كرواتيا السابق بالبقاء، إذ يعتبره عنصرًا قياديًا مهمًا بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على التحكم في إيقاع المباريات وقيادة الفريق.
وانضم مودريتش إلى ميلان في صيف 2025 بعد نهاية مسيرته التي استمرت 13 عامًا مع نادي ريال مدريد الإسباني، وشارك خلال موسم 2025-2026 في 34 مباراة بالدوري الإيطالي، سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

شبكة سكاي سبورت إيطاليا النجم الكرواتي لوكا مودريتش نادي ميلان الإيطالي

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