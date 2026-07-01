إنتر ميلان يعلن استمرار الأرميني مخيتاريان مع الفريق حتى صيف 2027

أعلن نادي إنتر ميلان رسميًا اليوم / الأربعاء / تجديد عقد لاعب خط الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان، البالغ من العمر 37 عامًا، ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل 2026-2027.

وكشف النادي، عبر موقعه الرسمي في بيان مقتضب، عن توصله لاتفاق مع مخيتاريان حول تمديد عقده ليستمر لاعب خط الوسط البالغ من العمر 37 عامًا مع الفريق حتى 30 يونيو 2027.

وأوضحت تقارير صحفية، أن مخيتاريان وافق على تمديد عقده مع الفريق مقابل خفض راتبه ليبلغ حوالي مليوني يورو بعد أن كان يتقاضى 3.8 مليون يورو خلال المواسم السابقة.

وخلال الموسم الماضي، شارك لاعب الوسط المخضرم في 39 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2025 - 2026، مسجلاً أربعة أهداف ومقدماً ثلاث تمريرات حاسمة، كما حقق مع الفريق الثنائية المحلية الدوري والكأس.