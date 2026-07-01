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الدولار يقترب من 48 جنيهًا.. انخفاض جديد يسيطر على أسعار الصرف في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يقترب من 48 جنيهًا.. انخفاض جديد يسيطر على أسعار الصرف في البنوك

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
تراجع جديد في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك
رانيا أيمن

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري مع ختام تعاملات اليوم، بعدما سجل انخفاضًا جديدًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليقترب أكثر من مستوى 49 جنيهًا، وهو ما أعاد التساؤلات حول إمكانية مواصلة العملة الأمريكية خسائرها خلال الفترة المقبلة والوصول إلى مستوى 48 جنيهًا، إذا استمرت وتيرة التراجع الحالية.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل تحركات متواصلة بأسعار الصرف داخل القطاع المصرفي، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 49.04 و49.09 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 49.14 و49.19 جنيه، مع استمرار الفروق الطفيفة بين البنوك.

أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم

سجل البنك المركزي المصري 49.057 جنيه للشراء و49.194 جنيه للبيع.

وسجل البنك الأهلي المصري 49.080 جنيه للشراء و49.180 جنيه للبيع.

وسجل بنك مصر 49.080 جنيه للشراء و49.180 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وسجل البنك التجاري الدولي CIB أعلى سعر للشراء عند 49.090 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 49.190 جنيه.

وسجل بنك HSBC نحو 49.083 جنيه للشراء و49.177 جنيه للبيع.

وسجل بنك قناة السويس 49.080 جنيه للشراء و49.180 جنيه للبيع.

وسجل البنك العقاري المصري العربي 49.080 جنيه للشراء و49.180 جنيه للبيع.

وسجل بنك QNB الأهلي 49.080 جنيه للشراء و49.180 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني NBK 49.080 جنيه للشراء و49.180 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وسجل المصرف العربي الدولي 49.060 جنيه للشراء و49.160 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 49.060 جنيه للشراء و49.160 جنيه للبيع.

وسجل بنك البركة 49.050 جنيه للشراء و49.150 جنيه للبيع.

وسجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للشراء عند 49.040 جنيه، فيما سجل سعر البيع 49.140 جنيه.

الدولار سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم سعر الدولار في بنك مصر أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

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