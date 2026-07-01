قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرصد كوبرنيكوس الأوروبي: المحيطات سجلت درجات حرارة قياسية في يونيو
بعد الزلزال المدمر.. الجيش الأمريكي يعزز تواجده في فنزويلا بـ 900 جندي
تحركات جديدة في أسعار العملات اليوم.. الدولار يواصل التراجع والدينار الكويتي يتصدر الأعلى سعراً
زلزال المونديال .. 7 ضحايا حتى الآن في كأس العالم 2026 .. اعرف التفاصيل كاملة
إلحق اشتري.. انهيار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو في الأسواق
توافد طالبات القسم العلمي على لجان الثانوية الأزهرية لأداء امتحان التفسير.. فيديو وصور
لن تحصل على ما أخذته سابقا.. الناتو يؤجل إقرار مبالغ دعم أوكرانيا 2027
قفزة في أسعار زيوت الطعام وكرتونة البيض البلدي.. وهذه أبرز تحركات السلع اليوم الأربعاء
الأرصاد تحذر من ذروة حرارة الصيف.. طقس شديد السخونة ورطوبة مرتفعة اليوم
علاء نبيل يكشف بديل مهند لاشين في تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا
خبير: مصر تقود جهود دعم القضية الفلسطينية وتواصل دورها المحوري في استقرار غزة
الليلة .. الأسود الثلاثة أمام فخ الفهود.. إنجلترا تبحث عن العبور والكونغو تكتب التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات جديدة في أسعار العملات اليوم.. الدولار يواصل التراجع والدينار الكويتي يتصدر الأعلى سعراً

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم
أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر، مع استمرار سعر صرف الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 49 جنيهًا، فيما حافظ الدينار الكويتي على صدارته كأعلى العملات العربية سعرًا، بينما استقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو والجنيه الإسترليني عند آخر سعر صرف تم تسجيله أمس.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل الدولار الأمريكي 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.

وسجل اليورو 56.075 جنيه للشراء و56.2925 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.075 جنيه للشراء و65.3896 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية تتحرك في نطاقات ضيقة والدولار يستقر مع ترقب مسار الفائدة الأمريكية

وسجل الدولار الكندي 34.5827 جنيه للشراء و34.7164 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري 60.746 جنيه للشراء و61.0052 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني 30.2033 جنيه للشراء و30.3206 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي 33.8506 جنيه للشراء و34.0968 جنيه للبيع.

وسجل الكرون الدنماركي 7.5021 جنيه للشراء و7.5311 جنيه للبيع (تحويل).

وسجل الكرون النرويجي 4.947 جنيه للشراء و4.9751 جنيه للبيع (تحويل).

اسعار العملات اليوم

وسجلت الكرونا السويدية 5.054 جنيه للشراء و5.0815 جنيه للبيع (تحويل).

وسجل اليوان الصيني 7.2391 جنيه للشراء و7.2591 جنيه للبيع (تحويل).

أسعار العملات العربية اليوم

سجل الدينار الكويتي 155,16 جنيه للشراء و160.07 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 13.0659 جنيه للشراء و13.1168 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.3769 جنيه للشراء و13.4183 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وسجل الدينار البحريني 128,39 جنيه للشراء و130.7578 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني 125,82 جنيه للشراء و128.0466 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري 12.4822 جنيه للشراء و13.534 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني 68.5674 جنيه للشراء و69.6045 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عمرو موسى

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

تموين

تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

حالة الطقس

بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة

استراليا

نجم أستراليا يتحدى الفراعنة: لا أعرف من مصر سوى محمد صلاح.. ونسعى للثأر

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: قبول استقالة الدكتورة إيمان عبد الستار بناء على رغبتها وإصرارها

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على لص سرق «هاتف محمول» من داخل محل بمدينة نصر

صحة الشرقية

عقب مصرع طفل.. صحة الشرقية توضح طرق التعامل الصحيح مع لدغات الثعابين

المتهم

بسبب خلافات مالية.. القبض على شخص تعدى على شقيقه بعصا خشبية

بالصور

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف .. وصفة سريعة ولذيذة في 10 دقائق

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

تجمع بين البساطة والعصرية.. فرح شعبان تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أسباب غير مُتوقعة وراء رائحة الفم الكريهة .. طرق العلاج والوقاية

كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد