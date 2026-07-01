تحركات جديدة في أسعار العملات اليوم.. الدولار يواصل التراجع والدينار الكويتي يتصدر الأعلى سعراً

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر، مع استمرار سعر صرف الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 49 جنيهًا، فيما حافظ الدينار الكويتي على صدارته كأعلى العملات العربية سعرًا، بينما استقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو والجنيه الإسترليني عند آخر سعر صرف تم تسجيله أمس.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل الدولار الأمريكي 49.18 جنيه للشراء و49.28 جنيه للبيع.

وسجل اليورو 56.075 جنيه للشراء و56.2925 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 65.075 جنيه للشراء و65.3896 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي 34.5827 جنيه للشراء و34.7164 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري 60.746 جنيه للشراء و61.0052 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني 30.2033 جنيه للشراء و30.3206 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي 33.8506 جنيه للشراء و34.0968 جنيه للبيع.

وسجل الكرون الدنماركي 7.5021 جنيه للشراء و7.5311 جنيه للبيع (تحويل).

وسجل الكرون النرويجي 4.947 جنيه للشراء و4.9751 جنيه للبيع (تحويل).

وسجلت الكرونا السويدية 5.054 جنيه للشراء و5.0815 جنيه للبيع (تحويل).

وسجل اليوان الصيني 7.2391 جنيه للشراء و7.2591 جنيه للبيع (تحويل).

أسعار العملات العربية اليوم

سجل الدينار الكويتي 155,16 جنيه للشراء و160.07 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 13.0659 جنيه للشراء و13.1168 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.3769 جنيه للشراء و13.4183 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني 128,39 جنيه للشراء و130.7578 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني 125,82 جنيه للشراء و128.0466 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري 12.4822 جنيه للشراء و13.534 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني 68.5674 جنيه للشراء و69.6045 جنيه للبيع.