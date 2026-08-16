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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أكبر  أعيرة الذهب مع أول تداولات له اليوم الأحد 16-8-2026 ثباتا على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لأكبر عيار ذهب

ووصل آخر تحديث سجله أشهر أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و 70855 جنيها للبيع.

الذهب يفاجئ الأسواق.. لماذا هبطت الأسعار في مصر رغم صعود الأوقية عالميا؟

 

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في مصر ثباتًأ دون تغيير في مستهل التعاملات اليوم ليشمل معظم الأعيرة المختلفة.

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6260 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7154 جنيها للشراء و 70855 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6558 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6260 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5365 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.08 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4377 دولار للشراء و 4376 دولار للبيع.

سعر الذهب

الذهب في السوق العالمي

وحقق الذهب خسارة أسبوعية، بعدما عمد المستثمرون إلى جني الأرباح عقب بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة التي دفعت المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، وأضعفت مبررات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على المدى القريب.

وتلقى الذهب - الذي لا يدر عائدًا - دعمًا بعد الانخفاض المفاجئ في بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأسبوع الماضي، تلاه صدور بيانات تضخم أكثر اعتدالًا هذا الأسبوع، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في توقعات رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وأظهرت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أن الأسعار لم تتغير في يوليو الماضي، بعد انخفاضها المعدل بنسبة 0.1% في يونيو. 

كما ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل طفيف للغاية خلال الشهر الماضي، مع انخفاض تكلفة البنزين للشهر الثاني على التوالي.

ويقيم المتداولون حاليًا احتمالًا يبلغ 35% فقط لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بنحو 55% في الأسبوع الماضي، ويجعل انخفاض أسعار الفائدة الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، هددت بالإبقاء على حصار بحري على إيران إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيد الضغط الاقتصادي على /طهران/، في وقت تعثرت فيه محادثات وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن الأخرى، تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 64.17 دولارًا للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى ألف و711 دولارًا للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند ألف و306 دولارات.

وسجل كل من البلاتين والبلاديوم في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتهما منذ 4 أغسطس الجاري، وكان كلا المعدنين يتجه أيضًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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