أخبار الوادي الجديد: نائب المحافظ يتابع سير العمل بمنظومة تقنين الأراضي.. ومصرع شاب غرقًا داخل بركة ري بالفرافرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمنظومة تقنين الأراضي ومقر جهاز شبكات المرافق

تابع محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بوحدة تقنين أراضي الدولة بديوان عام المحافظة، ومقر جهاز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني؛ وذلك في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة انتظام سير العمل بمختلف مراكز تقديم الخدمات ، والوقوف على الموقف التنفيذي للإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته بوحدة التقنين تابع كجك أعمال تطوير المقر ومستوى الجاهزية الفنية والتكنولوجية لاستيعاب متطلبات العمل والتي شملت تزويد المنصة بـعدد من أجهزة الحاسب الآلي المتطورة، كما اطلع على الموقف الحالي لطلبات المتقدمين، والتي بلغ إجماليها 12,643 طلبًا على مستوى المحافظة،بحضور الأستاذ أحمد فرغلي مدير منظومة التقنين، مشددًا على سرعة إنجاز الطلبات المستوفاة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ، مقر جهاز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني المؤقت، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندس محمد عز الدين المدير التنفيذي للجهاز ، حيث تابع آليات التعامل مع طلبات المواطنين، مشيداً بجهود استمرار تطوير منظومة العمل وتقديم الخدمات؛ كما تابع أعمال تشطيبات المقر الدائم للجهاز، والبالغ تكلفة رفع كفاءته نحو 3.5 مليون جنيه، تشمل توصيلات الكهرباء وتجهيز غرفة الـIT والتشطيبات الداخلية،موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد تمهيدًا لافتتاح المقر وتشغيله بكامل طاقته.

مصرع شاب غرقًا داخل بركة ري بإحدى مزارع الفرافرة

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم، داخل بركة ري بإحدى المزارع الواقعة على طريق التلاوي بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

وكان الشاب أحمد حمدي أحمد عبد العليم، البالغ من العمر 22 عامًا، قد تعرض للغرق داخل بركة الري أثناء وجوده بإحدى المزارع على طريق التلاوي، حيث جرى إخطار الأجهزة المعنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع الواقعة وانتشال جثمان الشاب، قبل نقله إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتم وضع الجثمان داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من أسباب حدوثها.

وتواصل الأجهزة المعنية استكمال الإجراءات المتعلقة بالحادث، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني بشأن الجثمان والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال النيابة العامة.

ضبط 5.3 طن من الأسمدة والزيوت مجهولة المصدر قبل تداولها بالمخالفة للقانون بمركز بلاط

في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق و منافذ تداول السلع والمنتجات، والتصدي لكافة صور الإتجار غير المشروع في السلع المدعمة أو مجهولة المصدر...

تمكنت إحدى الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز بلاط من ضبط سيارة نصف نقل بطريق تنيدة/ منفلوط ، محملة بكميات من الأسمدة الزراعية والزيوت مجهولة المصدر.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 3.5 طن من أسمدة اليوريا المهربة، بإجمالي 80 شيكارة، إلى جانب 1.8 طن من زيوت «موبيل» مجهولة المصدر، وذلك بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لحيازة ونقل وتداول هذه المنتجات، حيث تم التحفظ على السيارة والمضبوطات؛ وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع إدارة التموين والتجارة الداخلية.

وتؤكد المحافظة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بمختلف المراكز ؛ لضبط حركة تداول السلع، والتأكد من سلامة ومشروعية مصادر المنتجات، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو مخالفة القواعد المنظمة للتداول والحيازة.