3 أرواح في دقائق.. مشادة تنتهي بمقتل زوجة وشابين أمام ورشتهما بسوهاج

شهدت منطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، واقعة مأساوية تحولت خلالها مشادة داخل أحد المنازل إلى جريمة قتل، أسفرت عن مقتل سيدة على يد زوجها، قبل أن تمتد الواقعة إلى الشارع وتنتهي بمصرع شابين أمام ورشتهما، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

بداية الواقعة

وبحسب روايات شهود عيان، بدأت تفاصيل الواقعة داخل إحدى الشقق بمنطقة مساكن الشوش، بعدما نشبت مشادة بين رجل وزوجته، تطورت إلى اعتداء عليها باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

ولم تتوقف الواقعة عند حدود المنزل، إذ خرج الزوج إلى الشارع ممسكًا بالسلاح الأبيض، وتوجه إلى إحدى الورش التي يعمل بها شابان، واعتدى عليهما، لتتحول المنطقة خلال دقائق إلى مسرح لجريمة دامية.

وأوضح شهود العيان، أن الشابين، اللذين تتراوح أعمارهما بين 22 و25 عامًا، لقيا مصرعهما أمام الورشة التي يعملان بها، وسط حالة من الذعر بين سكان المنطقة، الذين تجمعوا في محيط موقع الحادث عقب سماعهم تفاصيل الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة مع تتابع الأحداث وسقوط 3 ضحايا في واقعة واحدة، فيما شهد المكان تواجدًا مكثفًا من المواطنين والسيدات الذين تابعوا تطورات الحادث في حالة من الصدمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف والحفاظ على مسرح الجريمة.

وانتظرت الجهات المعنية وصول جهات التحقيق لمعاينة موقع الحادث، وفحص ملابساته، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، تمهيدًا لكشف تفاصيل الواقعة كاملة والوقوف على أسباب ودوافع ارتكابها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، فيما خيم الحزن على منطقة مساكن الشوش بعد سقوط 3 ضحايا في واقعة واحدة.