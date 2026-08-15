ملحقش يسرق.. القبض على عاطل سوابق حطم زجاج سيارة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج سيارة حال توقفها بأحد الشوارع بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الكوثر بسوهاج).

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج بغرض السرقة وحال إكتشاف أمره من قبل المارة قام بترك السيارة دون سرقة أشياء منها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.