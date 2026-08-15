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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يبحث مع مساعد وزير الصحة سبل تطوير القطاع الصحي بالمحافظة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
أ ش أ

بحث محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي، مع الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، سبل التعاون المشترك ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة.

واستعرض المحافظ- خلال اللقاء - سبل التنسيق المشترك لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة، ومناقشة خطط تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما شهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، و مناقشة جهود تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الطبية بنطاق المحافظة.

محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي قطاع الصحة

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