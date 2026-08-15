الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع 5 لاعبين بينهم مصطفى عوض وأنس وائل

أعلن الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمي التعاقد مع مصطفى عوض مدافع الوحدات الأردني السابق، بعقد يمتد لثلاث مواسم عقب إنهاء كل الأمور المالية مع ناديه السابق.

كما ضم زعيم الثغر مازن أسامة ظهير أيسر نادي ديروط السابق، بعقد يمتد لـ 4 مواسم ومعتز محمد مدافع النادي الأهلي السابق، بعقد يمتد لموسمين.

ونجح الاتحاد السكندري في التعاقد مع أنس وائل لاعب وسط مهاجم الزمالك السابق، بعقد لمدة 5 مواسم.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع محمود عماد لاعب الوسط البنك الأهلي، على سبيل الإعارة تم إضافة بند بالعقد بإمكانية انتقاله بشكل نهائي عقب نهاية الموسم.