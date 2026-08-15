المقاولون العرب يعلن ضم 8 صفقات جديدة

دعم نادي المقاولون العرب صفوفه بـ8 صفقات جديدة، استعدادًا للموسم المقبل، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الصيفي، المقرر في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم السبت.

وأعلن المقاولون العرب بشكل رسمي عن تعاقده مع كل من شريف رضا، ميدو جابر، يوسف سفينة، الفلسطيني أنس بني عودة، الفلسطيني محمد صندوقة، شادي حسين، محمد عمار، والموريتاني إدريسا تيام، لتدعيم مختلف مراكز الفريق خلال الموسم الجديد.

ويأمل المقاولون العرب في الاستفادة من الصفقات الجديدة من أجل الظهور بشكل أقوى خلال الموسم المقبل، وتحسين نتائجه والعودة إلى مكانته الطبيعية في جدول الدوري، بعدما واجه خطر الهبوط خلال الموسم الماضي.

المقاولون يبدأ الدوري بمواجهة طلائع الجيش

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة سامي قمصان، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة طلائع الجيش يوم 22 أغسطس الجاري، على ستاد جهاز الرياضة.

ويخوض المقاولون خلال الموسم عددًا من المواجهات القوية أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز، في إطار سعي الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وتقديم موسم قوي يليق بتاريخ النادي.

ماذا قدم المقاولون في الموسم الماضي؟

وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المركز السابع بمجموعة الهبوط في الدوري الممتاز، بعدما حصد 38 نقطة خلال 33 مباراة.

وحقق الفريق 7 انتصارات، مقابل 17 تعادلًا و9 هزائم، وسجل لاعبوه 28 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 31 هدفًا، ليبدأ النادي الموسم الجديد بطموحات مختلفة بعد تدعيم قائمته بعدد كبير من الصفقات.