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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من القاهرة إلى تارانتو .. 18 أغسطس بداية رحلة مصر نحو ميداليات دورة البحر المتوسط

رحلة مصر نحو ميداليات دورة البحر المتوسط
رحلة مصر نحو ميداليات دورة البحر المتوسط
أ ش أ

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، عن موعد سفر بعثة الفراعنة المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 في مدينة تارانتو بإيطاليا حيث تبدأ تحركات البعثة الثلاثاء الموافق 18 أغسطس، بينما تمتد عودة آخر أفرادها إلى 4 سبتمبر، في أعقاب ختام المنافسات المقرر لها من 21 أغسطس وحتى 3 سبتمبر.

تبدأ الرحلة فعليًا يوم 18 أغسطس، حيث تتحرك مجموعة من أهم الوفود، وفي مقدمتها الكرة الطائرة للسيدات بإجمالي 14 فردًا، والكرة الطائرة للرجال بـ15 فردًا، إلى جانب التايكوندو بـ2.

وفي اليوم التالي، 19 أغسطس، تتحرك وفود جديدة، أبرزها المصارعة الرومانية بـ11 فردًا، والملاكمة بـ9 أفراد، والسباحة بـ3، والسلاح بـ3، إلى جانب وفود الرماية والجمباز وفق المواعيد المحددة لكل منافسة.

في 20 أغسطس، تدخل كرة اليد إلى مشهد السفر بقوة، بوفد يبلغ 20 فردًا، وهو أكبر إجمالي منفرد يظهر في جدول حركة السفر.

وتبدأ منافسات كرة اليد في 22 أغسطس، بينما تمتد حتى الأول من سبتمبر، وتحدد عودة الوفد في الثاني من سبتمبر.

وفي اليوم نفسه تتحرك بعثة الرماية Shotgun بـ3 أفراد، بينما يغادر وفد الرماية P/R المكون من 4 أفراد يوم 21 أغسطس.

كما تتحرك المصارعة النسائية بـ5 أفراد يوم 21 أغسطس، على أن تبدأ منافساتها في 22 أغسطس وتعود البعثة في 26 أغسطس.

وتتواصل موجات السفر يومي 22 و23 أغسطس، مع وصول عدد من الألعاب إلى تارانتو في توقيتات مرتبطة مباشرة بموعد منافساتها.

وتضم قائمة الوفود، التنس والريشة: 4 أفراد، الجمباز الإيقاعي: 4 أفراد، سباحة الزعانف: 14 فردًا، تنس الطاولة: 9 أفراد، الشراع: 3 أفراد، الجودو: 8 أفراد، التجديف: 12 فردًا، كرة السلة 3×3: 9 أفراد.

ثم تتحرك يومي 26 و27 أغسطس وفود أخرى، بينها ألعاب القوى بـ11 فردًا، والجمباز الفني بـ11 فردًا، والفروسية بـ3 أفراد.

ولا تنتهي حركة السفر بانطلاق المنافسات الأولى، فهناك ألعاب تبدأ منافساتها في الأيام الأخيرة من الدورة، ولذلك تتأخر رحلات سفرها إلى 27 و28 و29 أغسطس.

ويأتي في مقدمة هذه الوفود رفع الأثقال بـ13 فردًا، حيث يظهر السفر يوم 28 أغسطس، والمنافسات من 31 أغسطس حتى 2 سبتمبر، والعودة في 3 سبتمبر.

كما يظهر الكاراتيه بـ13 فردًا، مع سفر يوم 29 أغسطس، ومنافسات تبدأ في الأول من سبتمبر وتستمر حتى الثاني منه، على أن تكون العودة في الثالث من سبتمبر.

اللجنة الأولمبية المصرية موعد سفر بعثة الفراعنة دورة ألعاب البحر المتوسط

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