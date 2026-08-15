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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المجر تغرق بارجتين في نهر الدانوب للحفاظ على تشغيل محطة باكس النووية

المجر
المجر
أ ش أ

 أعلنت المجر غمر بارجتين في نهر الدانوب بهدف رفع منسوب المياه وضمان استمرار تشغيل محطة باكس للطاقة النووية، التي توفر أكثر من ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء، في ظل انخفاض قياسي في مستويات مياه النهر بسبب موجة الحر والجفاف التي تضرب أوروبا.

وقال رئيس الوزراء بيتر ماجيار، اليوم السبت، إن منسوب المياه بالقرب من محطة الطاقة النووية الوحيدة في المجر يقل حاليا بمقدار 122 سنتيمترا عن المعدل الطبيعي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 132 سنتيمترا بحلول يوم الإثنين، ما سيؤدي إلى توقف أحد توربيني المحطة عن العمل.

وبدأت السلطات المجرية، اليوم /السبت/، عملية إغراق البارجتين، اللتين يبلغ طول كل منهما 80 مترا، بهدف إبطاء تدفق المياه ورفع منسوبها. ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء قوله إن مستوى المياه بالقرب من المحطة ارتفع بالفعل بمقدار سنتيمتر واحد.

وكان ماجيار أعلن، الأربعاء الماضي، أن السلطات تعتزم إنشاء عتبة في قاع النهر باستخدام 150 ألف متر مكعب من الحجارة لإبطاء التيار ورفع منسوب المياه، كما بحثت إمكانية إغراق البارجتين. وخصصت وزارة الدفاع المجرية 100 جندي للعمل على مدار الساعة في المشروع، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء.

وتواجه منشآت الطاقة النووية في أنحاء أوروبا تداعيات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف، إذ اضطرت رومانيا في وقت سابق من الأسبوع إلى إغلاق إحدى محطاتها النووية بسبب انخفاض منسوب مياه الدانوب.

كما تأثرت محطات الطاقة النووية في فرنسا، إحدى أكبر منتجي الطاقة النووية في أوروبا، بموجات الحر المتكررة خلال الصيف، حيث اضطرت السلطات إلى إغلاق ستة من أصل 57 مفاعلا نوويا في البلاد خلال موجة حر أخيرة.

وكان ماجيار قد أبدى أيضا شكوكًا بشأن استكمال مشروع توسعة محطة باكس، الذي تنفذه شركة مملوكة للدولة الروسية بموجب اتفاق أبرمه سلفه فيكتور أوربان، مشيرا إلى مشكلة انخفاض منسوب المياه.

المجر نهر الدانوب منسوب المياه لطاقة النووية

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