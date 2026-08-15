مش قصدي اتحرش بيها.. تفاصيل أقوال المتهم بالتحرش بالمخرجة التونسية مريم فرجاني داخل أسانسير

استمعت النيابة العامة، لـ أقوال المتهم بالتحرش بالمخرجة التونسية مريم فرجاني داخل أسانسير أحد العقارات بمنطقة الزمالك.

مش قصدي اتحرش بيها

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه لم يكن يقصد مضايقتها مؤكدًا أنه كان يرغب فقط في التعرف عليها، كما أنه يقيم في نفس العقار والتقى بها داخل المصعد، وحاول التحدث إليها والتعرف عليها نافيا قصده ارتكاب أي فعل تحرش.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم بالتحرش بمخرجة وفنانة تونسية شهيرة أثناء وجودهما داخل أسانسير في عقار بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغ بشأن تعرض المخرجة والفنانة التونسية لتحـرش من جانب أحد الأشخاص داخل أسانسير، وعلى الفور بدأت الجهات المختصة في فحص ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم.

وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.