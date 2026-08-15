القبض على طرفى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بإستخدام سلاح أبيض بالإسكندرية .

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 26 يوليو المنقضى بمنطقة العوايد بالإسكندرية بين طرف أول : (عاطل "له معلومات جنائية") وطرف ثان : (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بالإسكندرية لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب .

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .