ضبط سائق توك توك تعدى على شخص بالسب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد مركبة "توك توك" لتعديه عليه بالسب بالقاهرة.





بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11 الجارى حال سيره بإحدى المناطق بدائرة القسم، قام قائد مركبة "توك توك" بالاصطدام بسيارته، فحدثت على إثر ذلك مشادة كلامية بينهما، تعدى خلالها قائد مركبة "التوك توك" عليه بالسب.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وهو سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





