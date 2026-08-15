العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

نشبت مشادة بين زوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وزوجته الأولى خلال وجودهما في كافيه داخل فندق بورتو مارينا في الساحل الشمالي، وتطورت إلى اشتباكات.

بداية مثيرة

شهدت الإشتباكات بين زوجة وطليقة حسام حسن مدرب الفراعنة الكبار إنضمام أطراف أخرى، ما دفع الحضور إلى طلب النجدة لإنهاء الواقعة.

ونشبت مشاجرة بين زوجة حسام حسن وطليقته داخل كافيه بأحد فنادق الساحل الشمالي، وتطورت إلى اشتباكات بين عدة أطراف، ما استدعى تدخل الشرطة.

شهود عيان

قال شهود إن دان آدم هي من بدأت المشاجرة، بعد تعديها على هويدا، الزوجة الأولى لحسام حسن، وابنتها، فيما تقدمت هويدا ببلاغ ثم تنازلت عنه لاحقًا.

العميد سقط مغشيا عليه

تدخل حسام حسن لفض الأزمة، وتداولت التفاصيل أنه سقط مغشيًا عليه خلال الواقعة، وسط غضب رواد الكافيه ومطالبتهم بإنهاء المشاجرة ومغادرة الأطراف المكان.

ذعر فى كافيه الساحل

أكدت مصادر أن حسام حسن كان موجودًا رفقة زوجته وقت المشاجرة، أن الاشتباكات التي تسببت فيها زوجة حسام حسن تسببت في حالة ذعر بين رواد الكافيه، وطلبوا الشرطة لاحتواء الموقف.

وأكدت مصادر أن دان آدم هي من بدأت بالتعدي على طليقة حسام حسن الأولى وابنته، قبل أن تتطور المشادة إلى اشتباك بين عدد من الأطراف، داخل كافيه في فندق بالساحل الشمالي.

تنازل عن البلاغ

أوضحت المصادر أن هويدا الزوجة الأولى لحسام حسن تقدمت ببلاغ، قبل أن تتنازل عنه.

توضيح من زوجة العميد

قالت دان زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عبر تصريحات صحفية:

خدت شلاليط وبوكسات وسحـ،ـلوني من شعري.. كنا لسه راجعين أنا وحسام من حفلة محمد رمضـ،ـان وبنرتاح تحت في الأوتيل.

تابعت: فجأة لقينا ولاد مراته الأولانية جايين علينا مسكوه وقوموه من الكرسي بيقولوله تعالى معانا ومرة واحدة مسكوا فنجان القهوة وهو مولـ،ـع ورموه في وشي.

أضافت: بالشلاليط وبالبوكسات في وشي وهو واقف وسطنا بيتفرج على اللي بيحصل مذهول مش عارف يعمل إيه يمسك في عياله ولا فيا وضربوا عيالي.

واختتمت قائلة: الشرطة جت.. مش عارفة أقول إيه غير حسبي الله ونعم والوكيل.