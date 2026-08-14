حسام حسن وأسرته يحضرون «الساحل الشرير».. والعرض يواصل رفع شعار كامل العدد

شهدت مسرحية الساحل الشرير للفنان أشرف عبد الباقي، إقبالاً كبيراً في الأسبوع قبل الأخير من عرض المسرحية، حيث رفعت شعار كامل العدد، والتي تعرض فى بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وحرص على الحضور لمشاهدة العرض الكابتن حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، كما رافقته زوجته وابنه، واستقبلهم النجم أشرف عبد الباقي ورحب بهم.

ويأتي الإقبال الجماهيري بعد الإشادات الواسعة التي حظيت بها المسرحية، ما دفع القائمين عليها إلى مواصلة تقديم عروض جديدة خلال موسم الصيف، خاصة في ظل الأجواء الكوميدية التي يقدمها العمل.

قصة مسرحية الساحل الشرير

مسرحية "الساحل الشرير"، هي أول عروض فرقة "سوكسيه"، وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، حول المفارقات والمواقف المضحكة التي تنشأ نتيجة الصدام بين عائلتين من ثقافتين مختلفتين تجمعهما الظروف داخل مجمع سكني واحد في الساحل الشمالي، وما يترتب على ذلك من سوء فهم ومفارقات طريفة بين الجيران خلال فترة الإجازة الصيفية.

أبطال مسرحية الساحل الشرير

مسرحية "الساحل الشرير" تدور أحداثها حول المفارقات الاجتماعية في الساحل الشمالي بشكل كوميدي، وهي من بطولة كل من أشرف عبد الباقي وأحمد عبد الوهاب وكارولين عزمي وكريم عفيفي وإبرام سمير، والمسرحية من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف عبد الباقي.