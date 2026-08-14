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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة

الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة
الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم المتنبىء الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم / الجمعة / استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية الحارة الرطبة القادمة من على البحر المتوسط والتي تساعد على الاحساس بنسب الرطوبة على مدار اليوم.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – "إن درجات الحرارة ستعود تدريجيا إلى معدلاتها الصيفية المعتادة اعتبارا من يوم / الاثنين / المقبل، حيث ستتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة على القاهرة الكبرى نهارا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة؛ إلا أنها تعد أفضل نسبيا قياسا بدرجات الحرارة المسجلة الأسبوع الماضي".

ولفتت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها غدا على القاهرة الكبرى ستكون 37 درجة مئوية وهي أعلى من المعدلات الطبيعية الصيفية بما يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات فيما ستسجل المحسوسة 39 درجة مئوية.

وأشارت إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة خلال ساعات النهار غدا /السبت/ على أغلب المحافظات فيما ستكون حارة رطبة على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ؛ بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة التي ستتراوح ما بين 80 إلى 85% على القاهرة الكبرى و90% على الوجه البحري فيما ستتراوح ما بين 90 إلى 95% على الأماكن الساحلية الشمالية مع وجود نشاط للرياح مساء تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 45 كم/ساعة ؛ وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خاصة في الأماكن المكشوفة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، قالت غانم إنها ستتراوح ما بين 31 إلى 33 درجة فيما ستبلغ ذروتها في محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان؛ حيث ستسجل 43 خلال فترة النهار والمحسوسة 44 درجة.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح قد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة على محافظة البحر الأحمر، مما يسهم في ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط ما بين 1.5 إلى 2.5 متر..مناشدة المواطنين، وخاصة المصطافين، بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وأن يكونوا متواجدين في أماكن آمنة قريبة من الشاطىء.

وقالت إنه من المتوقع تكاثر وظهور السحب المنخفضة في محافظات شمال البلاد بسبب مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا ؛ إلا أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تحدث بنسبة 20% وقد تمتد للمناطق الداخلية من مدن القناة والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 10%.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية ستتكون خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية ، وقد تكون كثيفة أحيانا، حيث ستؤثر بشكل طفيف على الرؤية الأفقية لكنها قد تختفي سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

وناشدت غانم المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة بدءا من الساعة 12 ظهرا وحتى 5 بعد العصر ، مع تناول قدر كبير من السوائل والمرطبات وأهمها المياه والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

الدكتورة منار غانم المتنبىء الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الكتل الهوائية الشمالية الحارة

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