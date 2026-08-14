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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: جولات لرفع جودة الخدمات الطبية وتعزيز إجراءات مكافحة العدوى

صحة بني سويف
صحة بني سويف

واصلت مديرية الشئون الصحية ببني سويف جهودها المكثفة لمتابعة وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ مرور ميداني مشترك بين إدارة متابعة المديريات وإدارة مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرص المديرية على إحكام الرقابة، ورفع كفاءة الأداء، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.

وشملت الجولات عددًا من المنشآت الصحية بالمحافظة، من بينها وحدة كفر أبجيج بمركز الواسطى، حيث قامت فرق المتابعة بمراجعة انتظام العمل، وتقييم مستوى الأداء الفني، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الوقائية وتطبيق معايير مكافحة العدوى، مع رصد الملاحظات وتوجيه العاملين إلى سرعة تلافيها.

شملت أعمال المتابعة مستشفى رمد بني سويف، حيث تفقد الدكتور عصام أحمد، رئيس فريق المتابعة، عددًا من الأقسام والمنشآت الخدمية بالمستشفى، من بينها الصيدليات والمغسلة وأقسام النفايات الخطرة، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة إجراءات التخزين والصرف، فضلًا عن التأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الآمنة في التعامل مع النفايات الطبية الخطرة.

وفي مستشفى صدر بني سويف، أجرت فرق المتابعة تقييمًا شاملًا لمستوى الانضباط الإداري والفني، إلى جانب التأكد من توافر المستلزمات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مع تقديم التوجيهات اللازمة لتعزيز الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية ببني سويف استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني المشترك على مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف رفع كفاءة الأداء، ومعالجة أوجه القصور، وتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين.

بني سويف صحة بني سويف رمد بني سويف

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