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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف يتابع العمل بوحدة الكوم الأحمر.. إحالة المتغيبين للشؤون القانونية

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أجرى الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الخميس، جولة تفقدية بوحدة الكوم الأحمر، بحضور الدكتورة أسماء عبد الجواد، مدير إدارة بني سويف الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى انتظام العاملين والتزامهم بمواعيد العمل، إلى جانب التأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على الوجه الأمثل.

وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال الجولة مختلف أقسام الوحدة، وراجع آليات العمل ومدى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لتقديم الخدمة الطبية، حيث أسفرت المتابعة عن رصد غياب عدد من أطباء الأسنان والصيادلة عن العمل.

وعلى الفور، جرى إحالة المخالفين إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية.

وضم فريق المرور ممثلين عن تفتيش الأسنان والمتابعة ومكافحة العدوى، حيث تم فحص عدد من جوانب العمل داخل الوحدة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعايير مكافحة العدوى.

وأكد الدكتور هاني جميعه أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، والحرص على انتظام العمل وضمان تواجد الأطقم الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير أو مخالفة يتم رصدها.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات مديرية الشؤون الصحية ببني سويف بشأن تكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وفي إطار القواعد واللوائح المنظمة.

بني سويف صحة بني سويف الكوم الاحمر

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