صحة بني سويف: الطب العلاجي يُواصل جولاته التفقدية لمتابعة مستوى الخدمات بمستشفى الصدر

واصلت إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة ببني سويف جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام العمل داخل المنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبناءً على توجيهات الدكتورة حنان حسين، مدير عام الطب العلاجي.

وشهدت الجولة تنفيذ مرور ميداني على مستشفى الصدر ببني سويف، بمشاركة الدكتورة خلود محمد عادل، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة دعاء فاروق، مسؤول الكلى، والدكتورة آلاء أسامة والدكتورة آيات برعي، عضوي إدارة المستشفيات بإدارة الطب العلاجي، والدكتورة رانيا سيد محمد، مسؤول قسم السموم، والأستاذ جابر محمد، مسؤول قسم الأشعة بإدارة الطب العلاجي.

واستهدف المرور متابعة جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية، إلى جانب مراجعة مدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وإجراءات سلامة المرضى، فضلًا عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية.

وخلال الجولة، رصد فريق المرور عددًا من الملاحظات والسلبيات، حيث تم توجيه إدارة المستشفى بسرعة تلافيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع التأكيد على متابعة تنفيذ تلك الإجراءات لضمان عدم تكرارها والارتقاء بمستوى الأداء.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف استمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية على مختلف المنشآت الصحية، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وذات جودة للمواطنين.