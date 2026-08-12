محافظ بني سويف يتابع مستجدات وسير العمل في ملف تقنين أراض الدولة

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعاً ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية بأعضاء اللجنة العليا للبت، لمتابعة موقف طلبات التقنين وضمان تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه سير ومنظومة العمل في هذا الملف الحيوي.

حضر الاجتماع: السيد "بلال حبش "نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام، العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، المستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، أحمد دسوقي مدير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، الأستاذ عمرو محمود مدير الأملاك،الأستاذة سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة،ورؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بالديوان العام .

وخلال الاجتماع تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، وتم عرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المُقدمة، بجانب الإشارة إلى مُستجدات الموقف التعاقدي، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

