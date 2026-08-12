اللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع.. تعرف على السيرة الذاتية

تولى اللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالفتاح محمد أبو بكر رئاسة مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في إطار الاستفادة من خبراته العسكرية والهندسية والإدارية والصناعية في قيادة الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وُلد اللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر في الأول من مارس عام 1969، وينتمي إلى سلاح المركبات بالقوات المسلحة، وتدرج خلال مسيرته المهنية في عدد من المناصب والوظائف القيادية.

تأهيل هندسي وعسكري

حصل اللواء محمد أبو بكر على بكالوريوس الهندسة، إلى جانب بكالوريوس العلوم العسكرية، من الكلية الفنية العسكرية، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال وإدارة المشروعات من جامعة القاهرة.

واجتاز دورة أركان حرب بكلية القادة والأركان، ليجمع في تأهيله العلمي والمهني بين الخبرات الهندسية والعسكرية ومجالات الإدارة والتخطيط وقيادة المشروعات.

خبرات دبلوماسية وعسكرية

وشغل اللواء محمد أبو بكر عددًا من المناصب المهمة داخل القوات المسلحة وخارجها، من بينها العمل مساعدًا لملحق الدفاع المصري في اليونان، قبل توليه منصب ملحق الدفاع المصري لدى المملكة العربية السعودية، وهو ما أتاح له خبرات في مجالات العمل الدبلوماسي والعلاقات العسكرية.

وعلى المستوى الصناعي والقيادي، تولى قيادة مجمع الصناعات الهندسية، بما أتاح له خبرة مباشرة في إدارة الكيانات الصناعية والهندسية، قبل أن يشغل منصب مدير سلاح المركبات بالقوات المسلحة.

أنواط وميداليات

وخلال مسيرته، حصل اللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر على عدد من الأنواط والميداليات، من بينها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو.

ويأتي توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع في ضوء ما يمتلكه من خبرات عسكرية وهندسية وإدارية وصناعية، بما يدعم جهود الهيئة في مواصلة دورها في مجال التصنيع الوطني، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية خلال المرحلة المقبلة.