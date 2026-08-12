علي الزيدي: العراق سيكون خاليا من أي وجود عسكري أجنبي في الأول من أكتوبر

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أن العراق سيكون خاليا سيكون خاليا من أي وجود عسكري أجنبي في الأول من أكتوبر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وواصل رئيس الوزراء العراقي: "لن يسمح بوجود سلاح خارج إطار الدولة بداية من شهر أكتوبر"، مؤكدًا، أنّ حصر السلاح بيد الدولة وفقا للقانون يحمي الجميع ويعزز سلطة الدولة وسيادتها ويضمن الأمن والاستقرار.

وتابع: "حصر السلاح يمثل شرطا أساسيا للانتقال بالعراق إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار"، داعيًا إلى الالتزام بمبادئ الدستور والثوابت التي تقوم عليها الدولة والحفاظ على مصالحها العليا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية، بسقوط أربع طائرات مسيّرة مجهولة، فجر اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة تابعة لإدارة "سوران" المستقلة شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً للتقارير الأولية.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن حطام إحدى المسيّرات سقط على منزل مدني في مركز قضاء سوران، ما أسفر عن أضرار مادية في المبنى.