العراق والولايات المتحدة الأمريكية يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة وتعزيز مجالات التعاون

أكد الرئيس العراقي، نزار أميدي، أهمية توسيع مجالات التعاون، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس.



وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللقاء تناول أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب العلاقات بين البلدين، مع أهمية توسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة، بما يسهم في دعم استقرار العراق وتعزيز قدراته، وتحقيق السلام في المنطقة وخفض التصعيد فيها واعتماد الحوار لإنهاء التوترات.



من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات مع العراق، والتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.