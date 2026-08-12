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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق : سقوط 4 طائرات مسيّرة مجهولة في محافظة أربيل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام عراقية، بسقوط أربع طائرات مسيّرة مجهولة، فجر اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة تابعة لإدارة "سوران" المستقلة شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، دون تسجيل خسائر بشرية وفقاً للتقارير الأولية.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن حطام إحدى المسيّرات سقط على منزل مدني في مركز قضاء سوران، ما أسفر عن أضرار مادية في المبنى.

وتشير المعلومات، أيضا إلى أن طائرتين أخريين تحطمتا قرب إحدى القرى التابعة لقضاء خليفان.

فيما سقطت الطائرة الرابعة على جبل "بني حرير" في ناحية حرير، مما أدى إلى اندلاع حريق في الأحراش الجبلية.

وفي وقت سابق ، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إسقاط 5 مسيرات مفخخة في أربيل.

وكانت وكالة فرانس برس في وقت لاحق ، أفادت بوقوع عدة انفجارات بالقرب من مطار أربيل، الذي يستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي.

وسُمعت دوي انفجارات بعد تفعيل الدفاعات الجوية، كما شوهد طائرات مسيرة تحلق فوق المدينة، ودخاناً يتصاعد في منطقة المطار.

العراق أربيل محافظة كردستان جبل بني حرير

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