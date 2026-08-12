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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار قضائي عاجل في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع الخامس

التجمع
التجمع
رامي المهدي

قررت قاضي المعارضات، بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات الأولية عن تفاصيل تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بضحايا واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع، عن الإصابات التي لحقت بالضحايا جراء إطلاق النيران، وعدد الطلقات التي استقرت بأجسادهم.

وأوضح التقرير المبدئي أن الضحايا تعرضوا لإصابات بطلقات نارية في أماكن متفرقة من أجسادهم، فيما جرى تحديد طبيعة الإصابات وسبب الوفاة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة، فيما يمثل المتهم كيفية ارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق، وسط حراسة أمنية مشددة، بالتزامن مع فحص الأدلة والتقارير الفنية المتعلقة بالحادث.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات والتقارير الطبية والفنية المزيد من التفاصيل حول عدد الطلقات التي أُطلقت، والطلقات التي أصابت كل ضحية، وكيفية حدوث الإصابات.

اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم بإنهاء حياة أسرة كاملة في منطقة التجمع، إلى مسرح الجريمة، لإجراء المعاينة التمثيلية وتمثيل كيفية ارتكابه الواقعة، وسط حراسة أمنية مشددة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على تفاصيل الجريمة ودوافع المتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

و كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة القاهرة الجديدة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل أسرة كاملة بمنطقة التجمع، بعدما أدلى المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق، موضحًا ملابسات بداية الخلاف التي انتهت بإطلاق النار وسقوط الضحايا.

وقال المتهم خلال التحقيقات، بحسب ما ورد في أقواله، إنه نشبت مشادة بينه وبين أحد أفراد الأسرة بسبب خلافات مالية، مشيرًا إلى أن المجني عليه رفض التوقيع على إيصالات أمانة، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما.

وأضاف المتهم أنه أطلق النار عليه خلال المشادة، قبل أن تتطور الأحداث بصورة انتهت بمقتل باقي أفراد الأسرة، فيما تواصل النيابة التحقيق في ملابسات الواقعة ودوافعها، كما طلبت استكمال التحريات والفحوص اللازمة للمتهم.

كما طلبت نيابة القاهرة الجديدة إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك للوقوف على مدى تعاطيه أي مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

قاضي المعارضات إنهاء حياة أسرة كاملة التجمع

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