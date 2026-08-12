مايكل بالاك يشيد بمورينيو: مدرب استثنائي جمع بين القيادة والثقة وروح الدعابة

أشاد الألماني مايكل بالاك، نجم تشيلسي ومنتخب ألمانيا السابق، بالبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لريال مدريد، مؤكدًا أن شخصيته القيادية كان لها تأثير كبير على اللاعبين خلال فترة عمله مع الفريق اللندني.

جاءت تصريحات بالاك ضمن وثائقي عن مسيرة مورينيو، حيث تحدث عن الطريقة التي كان يظهر بها المدرب البرتغالي داخل وخارج غرفة خلع الملابس، مؤكدًا أنه كان يتمتع بثقة كبيرة في نفسه انعكست على اللاعبين.

وقال بالاك: «عندما يدخل مورينيو إلى أي غرفة، سواء كانت غرفة الملابس أو حتى أمام الكاميرات، تشعر فورًا بثقته بنفسه».

وأضاف: «كان واثقًا جدًا من نفسه، ولكن بطريقة إيجابية، واللاعبون حساسون جدًا تجاه هذه الأمور.. المدرب هو أهم شخص في الفريق، ومورينيو كان يمتلك نوعًا خاصًا من القيادة جعل اللاعبين يرغبون في اتباعه».

وتابع نجم منتخب ألمانيا السابق: «كنت تثق به، وكانت هذه الثقة مهمة للغاية.. كان يعرف كيف يقود الفريق وكيف يُعد اللاعبين للمباريات، داخل وخارج غرفة الملابس».

وأشار بالاك إلى أن شخصية مورينيو أمام وسائل الإعلام كانت مختلفة عن تعامله مع لاعبيه، موضحًا: «كان مورينيو أحيانًا مثيرًا للجدل ومستفزًا أمام الإعلام، لكنه داخل غرفة الملابس كان شخصًا لطيفًا جدًا.. كان مرحًا، وكان أيضًا رجل عائلة».

واختتم: «كانت هناك دائمًا أجواء خاصة عندما يكون مع الفريق.. كان يعرف كيف يصنع شعورًا بالانتصار بين لاعبين يمتلكون شخصيات قوية وذوات كبيرة.. قدرته على الجمع بين القيادة، وروح الدعابة، والثقة بالنفس جعلته مدربًا استثنائيًا بكل معنى الكلمة».

كان بالاك قد لعب تحت قيادة مورينيو في تشيلسي، بعدما انضم إلى النادي الإنجليزي عام 2006، وخاض معه موسمًا ناجحًا توج خلاله بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.