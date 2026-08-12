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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اتحاد المستثمرات العرب يدعو وزير الأوقاف للمشاركة بقمة الاستثمار العربي الإفريقي

وزير الأوقاف يستقبل رئيس اتحاد المستثمرات العرب لبحث آفاق التعاون المشترك
وزير الأوقاف يستقبل رئيس اتحاد المستثمرات العرب لبحث آفاق التعاون المشترك
محمد شحتة

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد في شتى المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع وفئاته الأكثر احتياجًا.

ورحب وزير الأوقاف بالوفد، مشيدًا بجهود اتحاد المستثمرات العرب على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالبحث في صور التعاون البناء التي تخدم الوطن وتدعم جهود التنمية، ومن بينها مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات وغيرها؛ مع تشكيل فريق عمل مشترك لبحث فرص التعاون وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتيسير التعاون مستقبلًا.

مجالات دعم المرأة والشباب

من جانبها، استعرضت الدكتورة هدى يسى أنشطة الاتحاد ومبادراته ومشروعاته، مشيرة إلى تنفيذ أكثر من 450 مشروعًا في عدد من المحافظات، في مجالات دعم المرأة والشباب، ودعم المرأة المعيلة، والتدريب من أجل التشغيل، ودعم ذوي الهمم وتنمية الحرف التراثية.

كما وجهت رئيس اتحاد المستثمرات العرب دعوة رسمية إلى وزير الأوقاف للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، المقرر أن ينظمها الاتحاد في أكتوبر المقبل.

ضم وفد الاتحاد المهندس علي زين العابدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومازن النقيب، المدير التنفيذي لاتحاد المستثمرات العرب، والمهندس حسام الدين عصمت محمد، مستشار الاتحاد، وهبة الله فؤاد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد، والمستشارة إلهام فراج، رئيس اللجنة القانونية، وفرح صبري، المدير التنفيذي لجمعية سيدات الأعمال للتنمية ومدير العلاقات العامة بالاتحاد، ويسرية شوقي، عضو الاتحاد، وناهد إمام، رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد، والمستشار نور الدين عبد العظيم، مستشار الاتحاد، ودينا الغنيمي، عضو لجنة التجارة بالاتحاد، وأحمد أشرف، المستشار الإعلامي، ونسرين نجاتي، عضو لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمي.

فيما حضر اللقاء من جانب وزارة الأوقاف: اللواء أحمد سمير، الوكيل الدائم، والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد وزير الأوقاف لشئون الإصلاح الإداري والحوكمة، والدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والشيخ محمود أبو العزايم مساعد وزير الأوقاف لشئون المراكز الثقافية والتدريب، والمستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة.

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري اتحاد المستثمرات العرب العاصمة الجديدة الوطن دعم المرأة قمة الاستثمار العربي

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