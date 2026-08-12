رونالدينيو يحاول إنقاذ موناكو لكرة السلة.. منافسة مع نجم الـNBA للاستثمار في النادي الفرنسي

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن محاولات رونالدينيو أسطورة البرازيل وبرشلونة، للاستحواذ على أسهم نادي موناكو لكرة السلة وإنقاذه من الإفلاس.

وحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن رونالدينيو يستعد لتقديم عرض للاستحواذ على أسهم نادي موناكو لكرة السلة، بدعم من صندوق الاستثمار الأندوري Clayton Sport.

ويمر النادي بأزمة مالية خانقة تهدد مشاركته في بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجديد من كرة السلة.

ودخل رونالدينيو في منافس مع نجم الـNBA السابق جمال مشبورن على الاستحواذ على النادي وإنقاذه من أزمته المالية.

تفاصيل أزمة موناكو

وتتمثل معاناة موناكو في ديون وصلت قيمتها لـ 24 مليون يورو مقسم بين 8 ملايين يورو التزامات و16 مليون يورو قدمتها شركة التمويل الوطنية لمساعدة موناكو في عبور الأزمة المالية.

ويبحث النادي الفرنسي عن عرض مناسب ومستثمرين جدد لإنقاذ المشروع، حيث يقترب من الحرمان من المشاركة في بطولة الدوري الفرنسي بسبب عدم تقديمه ضمانات مالية كافية.