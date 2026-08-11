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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يبحث عن مباراة ودية جديدة قبل مواجهة برشلونة

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

تبحث إدارة الكرة بالنادي الأهلي عن خوض مباراة ودية إضافية خلال فترة المعسكر المقام في إسبانيا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري، والتي تقام على ملعب «كامب نو».

عموتة يطلب مباراة ودية جديدة في إسبانيا

 

وتأتي رغبة الجهاز الفني في خوض مباراة ودية جديدة ضمن برنامج الإعداد خلال المعسكر، بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية من فترة وجود الفريق في إسبانيا، ومنح اللاعبين فرصة أكبر للانسجام والوقوف على جاهزيتهم قبل خوض المواجهة القوية أمام الفريق الإسباني.

وتعمل إدارة الكرة على التنسيق خلال الفترة الحالية للاتفاق على طرف المباراة الودية الإضافية وموعدها، بما يتناسب مع البرنامج الموضوع للفريق خلال المعسكر، مع مراعاة عدم التأثير على الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام برشلونة.

ومن المقرر أن تمثل مواجهة برشلونة الاختبار الأبرز للأهلي في ختام معسكره بإسبانيا، حيث يسعى الجهاز الفني لتحقيق أقصى استفادة من اللقاء، إلى جانب الاستقرار على التشكيل والعناصر التي سيعتمد عليها خلال المرحلة المقبلة.

وتترقب إدارة الأهلي حسم تفاصيل المباراة الودية الإضافية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

عموتة يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة بادالونا  

 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، داخل معسكره المغلق المقام في إسبانيا، استعدادًا لخوض أولى مبارياته الودية أمام فريق بادالونا الإسباني غدًا، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجًا متكاملًا خلال المعسكر، بهدف تجهيز اللاعبين والوصول بهم إلى أفضل حالة بدنية وفنية، قبل العودة إلى القاهرة واستكمال الاستعدادات للموسم المقبل.

ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مواجهة بادالونا، من خلال الاطمئنان على الحالة البدنية والفنية للاعبين، خاصة مجموعة اللاعبين الدوليين، إلى جانب تجربة أكثر من طريقة لعب ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من عناصر الفريق للمشاركة.

الأهلي فريق الأهلي برشلونة الحسين عموتة كامب نو

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