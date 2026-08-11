قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
قافلة «زاد العزة» الـ 255 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
الذهب يسجل ارتفاعا جديدا اليوم وعيار 21 يقترب من مستوى مفاجئ
ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم
القصة الكاملة لأزمة عبدالله السعيد مع الزمالك.. وموقف سيراميكا والمصري من ضمه
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته
تقييم للمخابرات الأمريكية يرجح اتجاه إيران للتركيز على هرمز وليس النووي
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرفض تحمل مبالغ إضافية في انتقال مهاجمه إلى الشرطة العراقي

محمد شريف
محمد شريف
عمرو مصطفى

اتفق محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نادي الشرطة العراقي على الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في ظل صعوبة حصول اللاعب على فرصة للمشاركة بصورة منتظمة مع الفريق الأحمر خلال الموسم الجديد.

الأهلي يصدم محمد شريف 

 

وشهدت الساعات الماضية التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف بشأن تفاصيل الصفقة، حيث عرض نادي الشرطة العراقي 450 ألف دولار مقابل الحصول على خدمات محمد شريف لمدة موسم، مع تمسك النادي الأهلي بعدم تحمل أي مبالغ مالية إضافية ضمن الصفقة، خاصة أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مع القلعة الحمراء.

ويصل راتب محمد شريف مع الأهلي إلى ما يقرب من 22 مليون جنيه في الموسم، بينما يتبقى في عقده مع النادي أربعة مواسم مقبلة، وهو ما جعل إدارة الأهلي حريصة على إتمام الإعارة بالشكل الذي يضمن عدم تحمل النادي أعباء مالية إضافية خلال فترة وجود اللاعب في الدوري العراقي.

ومن المنتظر أن يحصل شريف على فرصة للمشاركة بشكل أكبر مع الشرطة العراقي، في ظل خروجه من الحسابات الفنية للأهلي خلال الفترة المقبلة، ورغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة تساعده على استعادة مستواه الفني والبدني.

محمد شريف يخوض تحدي جديد في العراق

 

وتتبقى بعض الإجراءات النهائية الخاصة بالعقود لإتمام انتقال محمد شريف رسميًا إلى الشرطة العراقي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب الانتهاء من جميع التفاصيل.

ويأمل شريف في أن تمثل التجربة العراقية خطوة مهمة في مسيرته، من خلال الحصول على فرصة المشاركة المنتظمة واستعادة بريقه، بينما يسعى الأهلي للاستفادة من رحيله في إعادة ترتيب قائمته خلال الموسم الجديد.

وكان محمد شريف قد تراجع ترتيبه بين لاعبي فريق الأهلي إلى المركز الرابع تحت قيادة الحسين عموتة.

الشرطة العراقي الأهلي محمد شريف فريق الأهلي أخبار الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

100 ألف جنيه لأسرة المتوفي.. الرقابة المالية توجه بسرعة صرف التعويضات لذوي ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية

خلال اللقاء

مصر تشارك بإجتماعات البنوك المركزية لدول البريكس..تفاصيل

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم أسهم التكنولوجيا رغم صعود النفط وترقب بيانات التضخم الأمريكية

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم أسهم التكنولوجيا رغم صعود النفط وترقب بيانات التضخم الأمريكية

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد