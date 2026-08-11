الأهلي يرفض تحمل مبالغ إضافية في انتقال مهاجمه إلى الشرطة العراقي

اتفق محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نادي الشرطة العراقي على الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في ظل صعوبة حصول اللاعب على فرصة للمشاركة بصورة منتظمة مع الفريق الأحمر خلال الموسم الجديد.

الأهلي يصدم محمد شريف

وشهدت الساعات الماضية التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف بشأن تفاصيل الصفقة، حيث عرض نادي الشرطة العراقي 450 ألف دولار مقابل الحصول على خدمات محمد شريف لمدة موسم، مع تمسك النادي الأهلي بعدم تحمل أي مبالغ مالية إضافية ضمن الصفقة، خاصة أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مع القلعة الحمراء.

ويصل راتب محمد شريف مع الأهلي إلى ما يقرب من 22 مليون جنيه في الموسم، بينما يتبقى في عقده مع النادي أربعة مواسم مقبلة، وهو ما جعل إدارة الأهلي حريصة على إتمام الإعارة بالشكل الذي يضمن عدم تحمل النادي أعباء مالية إضافية خلال فترة وجود اللاعب في الدوري العراقي.

ومن المنتظر أن يحصل شريف على فرصة للمشاركة بشكل أكبر مع الشرطة العراقي، في ظل خروجه من الحسابات الفنية للأهلي خلال الفترة المقبلة، ورغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة تساعده على استعادة مستواه الفني والبدني.

محمد شريف يخوض تحدي جديد في العراق

وتتبقى بعض الإجراءات النهائية الخاصة بالعقود لإتمام انتقال محمد شريف رسميًا إلى الشرطة العراقي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب الانتهاء من جميع التفاصيل.

ويأمل شريف في أن تمثل التجربة العراقية خطوة مهمة في مسيرته، من خلال الحصول على فرصة المشاركة المنتظمة واستعادة بريقه، بينما يسعى الأهلي للاستفادة من رحيله في إعادة ترتيب قائمته خلال الموسم الجديد.

وكان محمد شريف قد تراجع ترتيبه بين لاعبي فريق الأهلي إلى المركز الرابع تحت قيادة الحسين عموتة.