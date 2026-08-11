الأهلي يتراجع عن ضم بديل بن رمضان ويحسم مصير داري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة قررت التراجع عن فكرة التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، لتعويض رحيل التونسي محمد علي بن رمضان، الذي غادر صفوف الفريق، وذلك بعد الاستقرار على الاعتماد على العناصر الموجودة حاليًا في قائمة الفريق.

الأهلي يرفض ضم بديل بن رمضان

وأوضح المصدر أن الأهلي اتخذ قرارًا بقيد المغربي أشرف داري في المقعد الخامس المخصص للاعبين الأجانب، ليغلق بذلك الباب أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز خط الوسط خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل امتلاك الفريق مجموعة من الخيارات القادرة على تعويض رحيل بن رمضان.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يرى أن قائمة الأهلي تضم أكثر من بديل جيد في منطقة وسط الملعب، يأتي في مقدمتهم علي محمود ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي، إلى جانب عدد من العناصر التي تستطيع المشاركة في أكثر من مركز وتقديم الإضافة المطلوبة.

أحمد رضا يعوض رحيل بن رمضان في الأهلي

وأضاف أن أحمد رضا يمثل أحد الخيارات المهمة أمام الجهاز الفني في وسط الملعب، خاصة مع رحيل المالي أليو ديانج، بينما يستطيع أحمد رضا تعويض جزء من الغياب إلى جانب أحمد كوكا، في ظل وجود مروان عطية وإمام عاشور، وهو ما يمنح الجهاز الفني تنوعًا كبيرًا في الاختيارات.

وشدد المصدر على أن قرار عدم ضم لاعب أجنبي جديد جاء بعد دراسة احتياجات الفريق بشكل كامل، حيث رأت إدارة الكرة أن الأولوية في الوقت الحالي هي الاستفادة من العناصر الموجودة ومنحها الفرصة لإثبات قدرتها على سد الفراغ الذي تركه بن رمضان.

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ويعمل الجهاز الفني للأهلي خلال فترة الإعداد على تجهيز جميع لاعبي خط الوسط، والوصول إلى أفضل توليفة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على قوة قائمته وعدم إجراء تعاقدات جديدة إلا إذا ظهرت حاجة فنية واضحة.

وكان ملف اللاعبين الأجانب قد شهد حالة من الترقب خلال الفترة الماضية، مع وجود أكثر من لاعب مرشح للرحيل، قبل أن تتجه الإدارة إلى الإبقاء على أشرف داري وقيده ضمن القائمة، وغلق ملف التعاقد مع بديل أجنبي لبن رمضان في الوقت الحالي.