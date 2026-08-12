بإيدينا نجمل منطقتنا.. شباب المطرية والنعام يحولون كوبري المشاة للوحة جمالية

في مشهد يعكس روح المشاركة المجتمعية والحرص على تحسين المظهر الحضاري، أطلق عدد من شباب وأهالي المنطقة مبادرة لتجميل ورفع كفاءة كوبري المشاة الرابط بين منطقتي المطرية والنعام، من خلال تنفيذ أعمال دهانات وتجميل للكوبري بالجهود الذاتية.

وتهدف المبادرة إلى إضفاء مظهر حضاري وجمالي على الكوبري، الذي يعد أحد المعابر المهمة التي يستخدمها الأهالي يوميًا، إلى جانب تحسين الصورة العامة للمنطقة والحفاظ على المرافق والأماكن الخدمية.

وشارك عدد من الشباب وأهالي المنطقة في أعمال الدهانات والتجميل، في إطار جهود تطوعية تهدف إلى الارتقاء بالمظهر العام، والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على المناطق والشوارع التي تخدم المواطنين.

وتأتي المبادرة ضمن عدد من الجهود الشعبية التي يقوم بها الأهالي لتحسين البيئة المحيطة بهم، وإظهار منطقتهم بصورة أكثر تنظيمًا وجمالًا، خاصة أن الكوبري يمثل حلقة وصل مهمة بين المطرية والنعام.