الذكرى الـ 12 من تأسيسه.. فيلم تسجيلي عن أهمية صندوق تحيا مصر على مدار سنوات طويلة

انطلقت إحتفالية الذكرى الـ 12 من تأسيس صندوق تحيا مصر، بفيلم تسجيلي عن أهم الإنجازات التي قام بها الصندوق على مدار سنوات طويلة، في العديد من المجالات.

وتأتي الاحتفالية احتفاءً بمسيرة حافلة بالعطاء لصندوق تحيا مصر، وما قدمه على مدار 12 عامًا من مبادرات ومشروعات أسهمت في دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة في جهود التنمية وتحسين جودة الحياة، بما رسخ دوره كأحد الكيانات الوطنية الفاعلة في العمل المجتمعي.

لاستقبال الفعاليات الكبرى

ويعكس اختيار مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذه المناسبة ما تتمتع به المدينة من مقومات وبنية أساسية متطورة ومنشآت مؤهلة لاستقبال الفعاليات الكبرى، بما يعزز مكانتها كوجهة متكاملة لاستضافة الأحداث والمؤتمرات والاحتفالات ذات الطابع الوطني والدولي.