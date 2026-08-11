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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

12 عامًا من العطاء.. العلمين الجديدة تستضيف احتفالية كبرى لصندوق تحيا مصر

12 عام من العطاء بالعلمين الجديدة
12 عام من العطاء بالعلمين الجديدة
ايمن محمود

يستضيف مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري، احتفالية كبرى ينظمها صندوق تحيا مصر بمناسبة مرور 12 عامًا على انطلاق مسيرته، والتي شهدت تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس دوره المجتمعي والتنموي في دعم جهود الدولة.

مسيرة عطاء 

وتأتي الاحتفالية احتفاءً بمسيرة حافلة بالعطاء لصندوق تحيا مصر، وما قدمه على مدار 12 عامًا من مبادرات ومشروعات أسهمت في دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة في جهود التنمية وتحسين جودة الحياة، بما رسخ دوره كأحد الكيانات الوطنية الفاعلة في العمل المجتمعي.

ويعكس اختيار مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذه المناسبة ما تتمتع به المدينة من مقومات وبنية أساسية متطورة ومنشآت مؤهلة لاستقبال الفعاليات الكبرى، بما يعزز مكانتها كوجهة متكاملة لاستضافة الأحداث والمؤتمرات والاحتفالات ذات الطابع الوطني والدولي.

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