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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أيادي مصر بالغربية تحمل عراقة الدلتا إلى كنوز مطروح.. عسل النحل والفخار والخزف والسجاد اليدوي تتصدر جناح المحافظة بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية

مبادرة ايادي المحلة
مبادرة ايادي المحلة
الغربية أحمد علي

أشاد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمشاركة «أيادي مصر الغربية» في معرض «كنوز مطروح»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مؤكدًا أن المشاركة تعكس عراقة الدلتا وما تتميز به الغربية من منتجات محلية وحرف تراثية تحمل طابعًا أصيلًا.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن جناح الغربية يضم مجموعة متميزة من المنتجات، في مقدمتها عسل النحل، إلى جانب الفخار والخزف والسجاد اليدوي، بما يعكس تنوع الإنتاج المحلي ومهارة أبناء المحافظة، ويبرز جودة المنتجات التي تقدمها الأسر المنتجة والحرفيون.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي اهتمام المحافظة بدعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة، وتوفير فرص تسويقية مناسبة لمنتجاتهم، بما يسهم في فتح أسواق جديدة والحفاظ على الحرف التراثية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار المحافظ إلى أن المشاركة في «كنوز مطروح» تمثل فرصة مهمة للتعريف بمنتجات الغربية خارج المحافظة، مؤكدًا استمرار دعم المنتجين وتشجيعهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها، بما يعزز قدرتها على المنافسة ويوسع فرص التسويق والانتشار.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات التنمية المحلية شوارع المحلة

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