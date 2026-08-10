مصرع سيدة وطفل في حادث دهس أثناء عبورهما الطريق بمطروح

شهد طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، اليوم، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع سيدة وطفل، أثناء عبورهما الطريق بالكيلو 77، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة مطروح، بنطاق مدينة الحمام.

بلاغ بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، الذي وقع أمام قرية مصر الجديدة السياحية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لإجراء المعاينات اللازمة والتعامل مع آثار الحادث.

وبالفحص، تبين مصرع سلمى عبد المنعم طلعت، 26 عامًا، وابن شقيقها الطفل علي محمود عبد المنعم، البالغ من العمر عامًا واحدًا، متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث.

وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.